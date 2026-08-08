Lionel Messi trauert um seinen Vater

Maximilian Huber 08.08.2026 • 14:31 Uhr Jorge Messi, der auch Berater und Manager seines berühmten Sohns Lionel war, ist im Alter von 68 Jahren in seiner Heimatstadt Rosario gestorben.

Schwerer Schicksalsschlag für Lionel Messi: Jorge Messi, Vater des argentinischen Superstars, ist im Alter von 68 Jahren verstorben. Das berichten mehrere argentinische Medien übereinstimmend, unter anderem das lokale Nachrichtenportal Rosario 3.

Der Argentinier starb demnach am Freitagabend in einer Klinik in seiner Heimatstadt Rosario. Jorge Messi war an Bauchspeicheldrüsen-Krebs erkrankt, heißt es.

Jorge Messi war auch Lionels Manager

Schon während der Fußball-WM 2026 hatte die Familie ein Statement in den sozialen Netzwerken verbreitet, in dem sie gesundheitliche Probleme von Jorge Messi offenbarte: „Die Familie Messi teilt mit, dass sich Jorge Messi derzeit in einer gesundheitlichen Krise befindet. Er steht unter ärztlicher Aufsicht und macht im Rahmen seiner Möglichkeiten Fortschritte.“

Die argentinische Moderatorin Florencia Pena hatte sogar während der WM fälschlicherweise den Tod des Vaters von Lionel Messi verkündet und ihren Job bei Streamingdienst Luzu TV verloren.