Sorge um Vater? Messi-Familie gibt Statement ab

Maximilian Lotz 18.06.2026 • 20:46 Uhr Die Familie von Lionel Messi informiert über den Gesundheitszustand von Vater Jorge.

Die Familie von Lionel Messi hat auf die Spekulationen um den Gesundheitszustand von Vater Jorge reagiert und eine offizielle Stellungnahme abgegeben.

„Derzeit befindet er sich unter ärztlicher Beobachtung, erholt sich und macht angesichts seines Gesundheitszustands positive Fortschritte“, heißt es in dem Statement, das unter anderem Transfer-Journalist Fabrizio Romano verbreitete.

Messi-Familie kritisiert Berichterstattung

Zugleich kritisierte die Familie des argentinischen Superstars die Berichterstattung und beklagte mangelnde Sensibilität und Diskretion.

„In Zeiten wie diesen bitten wir um Verantwortungsbewusstsein, Besonnenheit und Menschlichkeit. Die Gesundheit eines Menschen und der innere Frieden seiner Angehörigen sollten nicht Gegenstand von Spekulationen oder unverantwortlicher Medienberichterstattung sein“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Zugleich bedankte sich die Familie für den Zuspruch und die Anteilnahme und bat darum, die Privatsphäre zu wahren. Abschließend hieß es: „Bleib stark, Jorge. Wir sind alle bei dir!“

Messi kämpfte nach Tor mit den Tränen

Messi selbst hatte nach dem ersten seiner drei Tore beim 3:0-Auftaktsieg der Argentinier gegen Algerien mit Tränen zu kämpfen. „Ich habe nach dem ersten Tor geweint, aber das hatte überhaupt nichts mit Fußball zu tun“, sagte der 38-Jährige anschließend.