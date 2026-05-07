Borussia Dortmund: Süle verkündet Karriereende

Niklas Trettin 07.05.2026 • 06:28 Uhr Niklas Süle wird seine Karriere im Sommer beenden. Sein Vertrag bei Borussia Dortmund läuft nach dieser Saison aus.

Dass sich die Wege von Niklas Süle und Borussia Dortmund am Ende dieser Saison trennen werden, war bereits klar. Nun steht jedoch fest: Es wird ein endgültiger Abschied. Der 30-Jährige hängt seine Fußballschuhe im Sommer an den Nagel.

„Ich möchte bekanntgeben, dass ich meine Karriere im Sommer beenden werde“, sagte Süle im Podcast „Spielmacher“. Den Gedanken, einen Schlussstrich zu ziehen, hatte er bereits länger. Der endgültige Entschluss fiel nach dem Spiel in Hoffenheim, bei dem er sich eine Knieverletzung zugezogen hatte.

Süle zeigte sich emotional. „Was ich empfunden habe, als unser Doc in der Kabine in Hoffenheim den Schubladentest gemacht hat, den Physio anschaute und den Kopf schüttelte, der Physio es ebenfalls gemacht hat und auch keinen Anschlag gemerkt hat, da bin ich in die Dusche und habe zehn Minuten geweint”, verriet er und fügte hinzu: „In der Situation dachte ich wirklich: ‚Das ist gerissen.‘“

Süle wechselte vom FC Bayern nach Dortmund

„Als ich am nächsten Tag ins MRT gekommen bin und die gute Nachricht erhalten habe (dass es doch kein Kreuzbandriss ist), war für mich zu tausend Prozent klar, dass es vorbei ist. Ich konnte mir nichts Schlimmeres vorstellen, als mich eigentlich auf die Zeit danach zu freuen – unabhängig zu sein, in den Urlaub zu gehen, Zeit mit meinen Kindern zu verbringen – dann aber meinen dritten Kreuzbandriss verarbeiten zu müssen“, schilderte Süle weiter.

Der Vertrag des Abwehrspielers bei den Schwarz-Gelben endet zum 30. Juni 2026. In der Bundesliga absolvierte der 49-malige deutsche Nationalspieler insgesamt 299 Einsätze. Im Sommer 2022 war er vom FC Bayern München nach Dortmund gewechselt.

Besonders prägend sei für ihn die Beinahe-Meisterschaft in seiner ersten Saison für Dortmund gewesen. „Das war einer der krassesten Momente, vor dem Mainz-Spiel, den ich überhaupt hatte“, sagte Süle über den letzten Spieltag der Saison 2022/23.