Nach BVB-Abschied: Das ist Süles neuer Klub

Raphael Weber 05.07.2026 • 17:30 Uhr Niklas Süle spielt nach seinem Abschied vom BVB und dem Profi-Fußball in der Kreisliga weiter.

Seine Profi-Karriere hat Niklas Süle nach der vergangenen Saison beendet – auf dem Fußballplatz wird er aber weiterhin stehen. Am Sonntag wurde sein neuer Klub bekanntgegeben.

Der Ex-Nationalspieler bestätigte Sky, dass er zum SV Tiefenbach in der Kreisliga Baden-Württemberg gehen wird.

Das ist der neue Klub von Niklas Süle

„Ich freue mich sehr, den Fußball endlich wieder aus einem ganz anderen Blickwinkel zu erleben – dort, wo es einzig und allein um den Sport an sich geht und nicht um ein Geschäft oder ums Geld“, sagte Süle.

Der Ex-Profi verriet außerdem, „dass beim SV Tiefenbach zwei meiner besten Freunde spielen, von denen einer sogar hier als Trainer tätig ist. Nach 13 Jahren Profifußball ist es für mich ein absolutes Geschenk, mit meinen Kumpels auf dem Platz stehen zu dürfen und die Freude an diesem wundervollen Sport noch einmal in vollen Zügen genießen zu können.“

Emotionaler Abschied vom BVB und dem Profi-Fußball

Süle hatte im Mai verkündet, dass er nicht mehr als Profi spielen wird. „Ich möchte bekanntgeben, dass ich meine Karriere im Sommer beenden werde“, sagte Süle im Podcast „Spielmacher“. Den Gedanken, einen Schlussstrich zu ziehen, hatte er bereits länger. Der endgültige Entschluss fiel nach dem Spiel in Hoffenheim, bei dem er sich eine Knieverletzung zugezogen hatte.

Der Vertrag des Abwehrspielers bei den Schwarz-Gelben endet zum 30. Juni 2026. In der Bundesliga absolvierte der 49-malige deutsche Nationalspieler insgesamt 299 Einsätze. Im Sommer 2022 war er vom FC Bayern München nach Dortmund gewechselt.

Besonders prägend sei für ihn die Beinahe-Meisterschaft in seiner ersten Saison für Dortmund gewesen. „Das war einer der krassesten Momente, vor dem Mainz-Spiel, den ich überhaupt hatte“, sagte Süle über den letzten Spieltag der Saison 2022/23.