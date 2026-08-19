UCL-Quali: Völlig kuriose Freiburg-PK aus fahrendem Auto

SID 19.08.2026 • 21:15 Uhr Die Freiburger erleben auf der Reise nach Schottland so manche Komplikationen. Die Pressekonferenz kann nicht wie geplant stattfinden. Also wird spontan improvisiert - und wie.

Eine Pressekonferenz aus dem fahrenden Auto, mitten im schottischen Berufsverkehr? Der Freiburger Trainer Julian Schuster und Kapitän Christian Günter nahmen die kuriose und spontane Aktion mit Humor.

„Von Minute zu Minute hat es länger gedauert. Vor Ort ist auch kaum noch jemand. Wir haben einen Anruf bekommen, das Stadion wird geschlossen“, sagte Schuster mit einem Grinsen.

Um 20.38 Uhr: Schuster meldet sich aus dem Auto

Eigentlich sollten die beiden um 19.30 Uhr deutscher Zeit im Stadion des schottischen Klubs Motherwell FC sitzen und mit den über Teams zugeschalteten Reportern über das Playoff-Hinspiel in der am Donnerstag sprechen, doch ein verspäteter Flug und ein Stau verhinderten einen reibungslosen Ablauf.

Um 20.38 Uhr meldeten sie sich schließlich aus dem Auto, eine Minute vor Ankunft am Hotel war die kuriose PK beendet.

Europapokalreisen werden „immer etwas Besonderes bleiben“, sagte Günter. Zuletzt hatte der Sportclub im Mai das Europa-League-Finale gegen Aston Villa (0:3) verloren. Nun nehmen die Breisgauer einen neuen Anlauf auf internationaler Bühne. Vor allem freute sich Günter auf das Flair im Fir Park, im charmanten Stadion von Motherwell zu spielen sei „ein Stück weit Fußballromantik“.