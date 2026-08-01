Rückzieher bei Investorenplänen! Infantinos Erklärung im Wortlaut

Johannes Vehren 01.08.2026 • 08:32 Uhr FIFA-Präsident Gianni Infantino gibt seine umstrittenen Investorenpläne auf. Sein komplettes Statement im Wortlaut.

In der Nacht von Freitag auf Samstag hat FIFA-Präsident Gianni Infantino bekannt gegeben, dass die Investorenpläne nicht weiter verfolgt werden. Damit wird auf die starke Kritik von den FIFA-Mitgliedsverbänden reagiert. Das Infantino-Statement im Wortlaut:

„Das Projekt ‚FIFA Forward Enterprise‘ sollte eine Grundlage dafür schaffen, unsere FIFA-Mitgliedsverbände und unseren Sport weltweit weiter zu stärken – insbesondere in jenen Ländern, in denen Unterstützung am dringendsten benötigt wird. Zudem sollte dies – wie von Anfang an betont – nur unter der Voraussetzung geschehen, dass eine Mehrheit der FIFA-Mitgliedsverbände das Vorhaben unterstützt, und stets auf der Basis eines Konsultationsprozesses mit diesen Verbänden, dem FIFA-Rat, den Konföderationen sowie weiteren Interessenträgern.

Nach sorgfältiger Abwägung aller Standpunkte ist deutlich geworden, dass das Projekt zu einer Spaltung geführt hat, die – ungeachtet des Ausmaßes der Unterstützung – nicht mehr im Sinne des ursprünglich verfolgten Ziels ist.

Unser Ziel war und ist es stets, zu vereinen und Verbesserungen zu bewirken. Folglich wird dieser Vorschlag nicht weiterverfolgt.