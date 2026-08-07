VfB-Boss sieht Hoeneß bereit für die größten Aufgaben

SID 07.08.2026 • 18:59 Uhr Sebastian Hoeneß hat sich durch seine Arbeit beim VfB Stuttgart bei vielen Vereinen in den Fokus gebracht. Geht es nach seinem Vereins-Boss, könnte es auch beim DFB eine Zukunft für den Trainer geben.

Jürgen Klopp fängt gerade erst an, doch in Zukunft könnte nach Ansicht von Vorstandsboss Alexander Wehrle vom VfB Stuttgart auch Sebastian Hoeneß ein Kandidat für den Posten des Bundestrainers sein.

„Dass er ein Trainer ist, dem ich zutraue, einmal für einen Champions-League-Sieger zu arbeiten, habe ich mehrfach gesagt. Genauso kann ich mir vorstellen, dass er in seiner Trainerkarriere irgendwann die Chance erhält, als Bundestrainer zu arbeiten“, sagte Wehrle im Interview mit dem RND: „Aber das hat noch viele Jahre Zeit.“

Hoeneß statt Klopp? „Solche Überlegungen gab es nie“

Für die Diskussionen nach der WM habe VfB-Coach Hoeneß keine Rolle in den Planungen des DFB gespielt. „Solche Überlegungen gab es nie, weil früh klar war, dass wir mit dem neuen Bundestrainer eine Einigung erzielen würden“, sagte Wehrle, der dem DFB-Aufsichtsrat vorsitzt. „Ideallösung“ Klopp sei „genau der Richtige für die nächsten Ziele.“