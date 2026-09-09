Fußball-Stars setzen starkes Zeichen

Bei den Fußball-Inklusionstagen in Essen setzen prominente Botschafter ein Zeichen für Vielfalt und Teilhabe. Mit dabei sind unter anderem DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Nationalspieler Robin Gosens.

Prominente aus Politik, Sport und Gesellschaft engagieren sich bei den Fußball-Inklusionstagen als Botschafter in der „Elf für Inklusion“.

Bei der bis Sonntag laufenden Veranstaltung werden unter anderem DFB-Präsident Bernd Neuendorf, Nationalspieler Robin Gosens und der gelernte Sportjournalist Marcel Friederich, der seit seiner Geburt mit dem Möbius-Syndrom lebt, zu den ausgewählten Persönlichkeiten gehören.

Friederich will „starke Zeichen“ setzen

„Gemeinsam mit meinen Teamkolleginnen und -kollegen wollen wir starke und wirkungsvolle Zeichen für gelebte Vielfalt und Teilhabe setzen“, sagte Friederich: „Die Fußball-Inklusionstage 2026 in Essen bilden dafür den perfekten Rahmen. Gerade in der aktuellen Zeit mit großen Herausforderungen in Gesellschaft und Politik möchte ich mit vollem Engagement vorangehen: für mehr gegenseitiges Verständnis und mehr Menschlichkeit in unserer Gesellschaft.“

Friederich organisiert mit dem von ihm gegründeten „Mutmacher-Weg“ Vorträge, Workshops und Schulprojekte rund um das Thema Inklusion.

Im Rahmen der von der DFB-Stiftung organisierten Veranstaltung wird auch der deutsche Meister der Blindenfußball-Bundesliga ermittelt, ebenso wird die Meisterschaft im Straßenfußball der Wohnungslosen ausgespielt. Der Eintritt zu sämtlichen Veranstaltungen ist frei.