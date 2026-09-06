FIFA-Machtkampf: Infantino beharrt auf Kandidatur

SID 06.09.2026 • 14:50 Uhr Der umstrittene Präsident möchte sich dem großen Druck nicht beugen.

FIFA-Präsident Gianni Infantino will im Machtkampf beim Fußball-Weltverband nicht klein beigeben und wie geplant zur Wiederwahl beim Kongress im März 2027 antreten. „Der Präsident hat im April angekündigt, 2027 erneut zu kandidieren“, teilte ein FIFA-Sprecher am Sonntag mit: „Selbstverständlich hat sich daran nichts geändert. Herr Infantino wird sich zur Wiederwahl stellen.“

Infantino steht massiv unter Druck. Neben anderen fordert vor allem die Europäische Fußball-Union (UEFA) seinen Rückzug und bereitet eine Strafanzeige in der Schweiz gegen ihn vor. Hintergrund ist die Rolle des FIFA-Chefs beim inzwischen verworfenen Plan, Anteile an Turnieren des Weltverbandes an private Investoren auch aus dem Umfeld von US-Präsident Donald Trump zu verkaufen. Ziel der UEFA ist es, den Schweizer vor seiner angestrebten Wiederwahl zum Aufgeben zu zwingen.