"Wird nicht das letzte Mal sein, dass ich darüber spreche"

Im Kampf um den Ballon d'Or zeichnet sich in den letzten Stunden offenbar noch einmal eine signifikante Aufholjagd ab.

Wer gewinnt den Ballon d’Or? Eine Frage, die die Fußballwelt seit geraumer Zeit beschäftigt. Während Lamine Yamal und Kylian Mbappé fleißig Werbung in eigener Sache betrieben haben, ließ Harry Kane seine Tore für sich sprechen.

Am 26. Oktober wird der Goldene Ball im Palladium Theatre in London verliehen, den Wahlkampf können die Beteiligten nun aber einstellen. So endete am Montag der Abstimmungszeitraum für die Wahlberechtigten, inzwischen wird ausgezählt.

Harry Kane zählt zu den Favoriten auf den Ballon d’Or Harry Kane zählt zu den Favoriten auf den Ballon d’Or © IMAGO/Kirchner-Media

Im Gegensatz zum Geschehen in vielen vorherigen Jahren ist das Rennen 2026 komplett offen. Mehrere Anwärter auf den Preis konnten mit individuellen und kollektiven Leistungen punkten.

Doch nicht Kane? Yamal hat aufgeholt

Spannend: Beim Favoriten scheint sich auf den letzten Metern mehr und mehr etwas gedreht zu haben. Viele Prognosen deuteten lange auf Bayern-Stürmer Kane hin, in den letzten Stunden vor Abgabeschluss gab es laut den Wettanbietern aber eine signifikante Aufholjagd von Barca-Star Yamal.

Zwar ist er nicht bei allen Anbietern der Favorit, alle zeichnen aber das gleiche Bild: Der Spanier hat auf den letzten Metern massiv zugelegt. Die spanische Marca sprach von einem „spektakulären Comeback“ Yamals.

Auch Transferexperte Fabrizio Romano verwies auf Wettanbieter wie Polymarket, deren Prognosen sich innerhalb weniger Stunden komplett veränderten.

Übrigens: Stimmberechtigt sind 100 Journalisten aus den 100 führenden Ländern der FIFA-Rangliste. Sie mussten jeweils zehn Spieler in absteigender Reihenfolge ihrer Leistung auswählen und diese entsprechend bepunkten.