Michael Olise bewegt die Fußballwelt: In Frankreich verzückt der Bayern-Star Fans und den eigenen Trainer. In Spanien gibt es kein Halten, in Belgien werden Wunden geleckt.

Mit der Schulter ließ Michael Olise den Ball in die Höhe springen, dann nahm er Geschwindigkeit auf. Was folgte, war ein wahrhaftiger Siegeszug. Kurz hinter der Mittellinie trat der Superstar des FC Bayern im Trikot der französischen Nationalmannschaft an, wenige Sekunden später ließ sein Treffer zum 1:0-Triumph selbst Trainer Zinédine Zidane ausrasten.

Man konnte fast Mitleid haben mit Gegenspieler Maxim De Cuyper, den der 24 Jahre alte Matchwinner mit Leichtigkeit abschüttelte. Seine beiden vergeblich ins Leere grätschenden Kollegen dürften sich kaum besser gefühlt haben.

Matchwinner Michael Olise feiert Frankreichs Sieg Matchwinner Michael Olise © IMAGO/PsnewZ

Spanier feiern Star des FC Bayern: Olise „zerstört“ Gegenspieler

Entsprechend fiel das Medienecho aus. Vor allem in Spanien, wo Olise wegen des angeblichen Interesses von Real Madrid besonders im Fokus steht, gab es kein Halten. „Olise ist ein Skandal“, urteilte die AS.

Bei dem Treffer zwei Minuten vor Spielende habe es sich um ein „Kunstwerk“ gehandelt: „Ein grandioser Auftritt des Bayern-Spielers, der seinen Gegenspieler zerstört, als wäre er ein Profi gegen einen Anfänger.

Die Marca titelte: „Olises Wahnsinn macht Zidane verrückt“ und spielte dabei auf den ausgelassenen Jubel des neuen Frankreich-Trainers an, der in seiner Euphorie einen am Spielfeldrand platzierten Ball im Vollsprint in den Nachthimmel jagte.

Wenig überraschend war auch in Frankreich der Jubel groß. L’Équipe erkannte einen „großartigen Auftritt zum perfekten Zeitpunkt: „Olises Blitzschlag bringt Les Bleus den Sieg.“

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„Wie grausam!“ Olise versenkt Belgien kurz vor Schluss

Ganz anders das Bild zeigte sich im unterlegenen Belgien: „Wie grausam!“, schrieb RTBF zum Olise-Moment: „Bis dahin hatten sich die ‚Red Devils‘ tapfer gegen diese französische Mannschaft behauptet. Doch am Ende gab das rohe Talent den Ausschlag. Und das ausgerechnet im ungünstigsten Moment.“

Olise erwischte nach seiner ohnehin starken Vorsaison einen fantastischen Start in die aktuelle Spielzeit. In insgesamt neun Spielen für Land und Verein kommt er auf neun Treffer und vier Assists. Alle 50 Minuten ist der Franzose an einem Treffer beteiligt.

„Er ist ein reines Talent“, schwärmte Zidane: „Ich liebe Spieler wie ihn. Wenn er auf dem Platz steht, will er unterhalten. Er fühlt Fußball. Ich freue mich, an seiner Seite zu sein und zuzusehen, wie er so spielt.“

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