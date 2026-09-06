Kleinfeld-WM: Deutschland um Max Kruse ist Weltmeister!

Moritz Pleßmann , Nico Kaufmann 06.09.2026 • 21:25 Uhr Deutschland ist Weltmeister im Kleinfußball. Die Auswahl um Ex-Profi Max Kruse setzt sich im WM-Finale gegen Brasilien durch.

Deutschland hat den Titel bei der Socca-Weltmeisterschaft 2026 gewonnen. Im Finale auf dem Essener Kennedyplatz setzte sich die deutsche Kleinfeld-Nationalmannschaft um Ex-Profi Max Kruse mit 3:1 gegen Brasilien durch und sicherte sich vor heimischer Kulisse den WM-Pokal.

Nach dem Halbfinal-Krimi gegen Polen mit dem späten 3:2-Sieg legte das deutsche Team im Endspiel nach. Brasilien ging zwar früh in Führung, Deutschland drehte die Partie jedoch noch vor der Pause und brachte den Vorsprung anschließend über die Zeit.

Gaspard Fehlinger erzielte den Ausgleich, Raffael Kobrowski brachte die Gastgeber noch vor dem Seitenwechsel in Front. Für die Entscheidung sorgte Paul Kohlstädt mit dem Treffer zum 3:1.

„Das ist ein Traum der wahr wird“, freute sich Kapitän Konstantin Fries, der versprach: „Wir werden eine kurze Nacht haben.“

Deutschland triumphiert auf heimischem Boden

Auf dem Kennedyplatz kannte der Jubel nach dem Schlusspfiff keine Grenzen. Spieler, Betreuer und Fans feierten gemeinsam den größten Erfolg der deutschen Socca-Nationalmannschaft.

Bereits 2023 war Essen Austragungsort der Weltmeisterschaft gewesen, nun durfte die Stadt erstmals einen deutschen Titelgewinn bejubeln.

„Deutschland ist endlich wieder Weltmeister im Fußball. Unglaublich!“, jubelte Trainer Kim Sippel nach der Partie.