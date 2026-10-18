1860 verliert kleines Münchner Derby

Die Löwen verlieren das Spiel gegen die Zweite des FC Bayern und den Kontakt zur Tabellenspitze.

1860 München hat das erste Derby seit fünfeinhalb Jahren verloren und den Abstand zur Tabellenspitze der Fußball-Regionalliga Bayern nicht verringert. Gegen den FC Bayern II unterlag der Drittliga-Absteiger in einem spektakulären Lokalduell mit 2:4 (1:3) und rutschte auf den vierten Platz ab – mit sechs Punkten hinter Spitzenreiter FC Memmingen.

Vor 15.000 Zuschauern im ausverkauften Grünwalder Stadion brachten Anton Heinz (12.) und Tim Binder (23.) die Bayern-Zweite früh mit 2:0 in Führung. Binder sorgte mit seinem provokanten Jubel anschließend für mächtig Ärger. Cristian Leone verkürzte zwar für die Löwen (28.), doch Heinz stellte noch vor der Pause den alten Abstand wieder her (40.).

1860 München kassierte eine bittere Derby-Niederlage 1860 München kassierte eine bittere Derby-Niederlage © IMAGO/Ulrich Wagner

Nach dem 2:3 durch Emre Erdogan (51.) brannten die Bayern-Fans ein Feuerwerk ab, die Partie musste kurz unterbrochen werden. Nach Wiederbeginn sah Bayern-Trainer Dante wegen zu lauter Proteste die Rote Karte (59.) – an seinem 43. Geburtstag. Dennoch behielten die „Roten“ die Nerven, Artur Degraf sorgte für die Entscheidung (75.).

Großes Derby gab es zuletzt 2008

Vor dem Spiel waren beide Fangruppen zum Stadion marschiert – begleitet von einem großen Polizeiaufgebot in Giesing. 1860 war aus der 3. Liga verbannt worden, weil der Investor Hasan Ismaik die Zahlung von 2,7 Millionen Euro verweigerte, die zum Erhalt der Lizenz für die 3. Liga erforderlich gewesen wäre. Die GmbH und Co. KGaA, in die 2002 die Profifußballer ausgegliedert wurden, ist mittlerweile insolvent.

Gegen den großen FC Bayern hatten die Löwen zuletzt im DFB-Pokal-Viertelfinale 2008 gespielt (0:1 n.V.), das letzte Duell in der Bundesliga fand im April 2004 statt (0:1). Das Derby mit den Bayern-Amateuren hatte es zuletzt im Mai 2021 in der 3. Liga gegeben (2:2).