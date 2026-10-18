In München kommt es zum hitzigen Derby zwischen 1860 und dem FC Bayern II. FCB-Trainer Dante sieht an seinem 43. Geburtstag die Rote Karte.

Das war so sicherlich nicht mehr eingeplant: Ex-Bayern-Star Dante hat an seinem 43. Geburtstag die Rote Karte gesehen – und das ausgerechnet im Stadtderby in der Regionalliga Bayern gegen 1860 München (4:2).

Der frühere Innenverteidiger, der seit Saisonbeginn Cheftrainer der Bayern-Amateure ist, wurde in der 59. Minute von Schiedsrichter Felix Wagner mit einem Innenraumverbot belegt und in die Katakomben geschickt. Weshalb Dante die Rote Karte sah, konnte in der Übertragung des Bayerischen Rundfunks zunächst nicht aufgelöst werden.

Dante sieht im Stadtderby die Rote Karte Dante sieht im Stadtderby die Rote Karte © IMAGO/Ulrich Wagner

Dante warf wohl einen Ball auf das Feld

TV-Kommentator Florian Eckl mutmaßte im ersten Moment, dass Dante die Coaching Zone unerlaubterweise verlassen hatte und zu laut an der Seitenlinie protestiert hatte. Später löste der Sender auf, dass Dante die Rote Karte sah, weil er einen Ball auf das Spielfeld geworfen hatte.

Löwen-Legende und Co-Kommentator Benny Lauth kritisierte Schiedsrichter Wagner, den Brasilianer aus dem Innenraum verwiesen zu haben. „Regelwerk hin oder her, aber wegen Ballreinwerfen – im Derby – weiß ich nicht. Da kann man ein kurzes Wörtchen mit ihm reden und dann hat es sich erledigt. Das ist für mich deutlich überzogen“, sagte er im BR.

Dante selbst sagte nach dem Spiel nichts zu seiner Roten Karten, stattdessen lobte er seine Mannschaft.

„Meine Mannschaft hat mit viel Leidenschaft und Mut am Ball gespielt. Wir haben Persönlichkeit gezeigt, das freut mich. Es war eine super Möglichkeit, sich zu zeigen, vor diesen Fans und mit dem Druck, den sie hatten. Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft, weil alle sehr fokussiert waren“, erklärte der Brasilianer.

DEINE MEINUNG

Bayern-Amateure bezwingen 1860 im Derby

Zum ersten Mal seit 2021 hat an diesem Sonntag das Derby zwischen 1860 München und dem FC Bayern stattgefunden, das die Bayern-Amateure mit 4:2 (3:1) gewinnen konnten.

Anton Heinz (12. und 40.), Tim Binder (23.) und Artur Degraf (75.) trafen für Bayern II, während Cristian Leone (28.) und Emre Erdogan (51.) für 1860 erfolgreich waren.