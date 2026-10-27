"Deshalb spiele ich, als wäre ich 16 Jahre"

Nicht nur beim FC Bayern, auch in England wird der Ballon d'Or für Harry Kane gefeiert. Legende Tony Woodcock verneigt sich in einem Gastbeitrag bei SPORT1 vor dem ausgezeichneten Torjäger.

Lieber Harry, herzlichen Glückwunsch zum Gewinn des Ballon d’Or! Eine Auszeichnung, die du dir durch deine herausragenden Leistungen auf dem Fußballplatz mehr als verdient hast – sowohl für deinen Verein, den FC Bayern, als auch für dein Heimatland England.

Ich freue mich ganz besonders für dich. Nicht zuletzt, weil du ein Engländer bist, der sein außergewöhnliches Talent in der deutschen Bundesliga weiterentwickelt hat. Ich weiß aus eigener Erfahrung, welche Herausforderungen es mit sich bringt, von einem Land in ein anderes zu wechseln – gerade als Profifußballer.

Tony Woodcock spielte von 1978 bis 1986 für die englische Nationalmannschaft Tony Woodcock spielte von 1978 bis 1986 für die englische Nationalmannschaft © IMAGO/NurPhoto

Ein historischer Moment für den FC Bayern und die Bundesliga

Ich bin mir auch sicher, dass du zu den Ersten gehörst, die ihrem Verein und ihren Mannschaftskameraden dafür danken, dass sie dir das Umfeld geschaffen haben, in dem du so erfolgreich sein kannst.

Dass du nun als erster Bayern-Spieler seit dem großartigen Karl-Heinz Rummenigge im Jahr 1981 diese Auszeichnung erhältst, ist ein weiterer historischer Moment in der Geschichte des FC Bayern und der Bundesliga.

Harry Kane: Auf und neben dem Platz außergewöhnlich

Jeder kann sehen, was dich zu einem so außergewöhnlichen Fußballer macht: deine bemerkenswerte Konstanz, deine Tore, deine Vorlagen, deine herausragende Spielintelligenz, deine Professionalität und deine Hingabe.

Dazu kommt, wie gewissenhaft du auf deine körperliche und mentale Gesundheit achtest – in einem Beruf, in dem man praktisch jede Minute eines jeden Tages unter Beobachtung steht.

DEINE MEINUNG

Du hast diese Herausforderung angenommen und der ganzen Welt gezeigt, dass du nicht nur auf dem Platz ein absoluter Profi und Mannschaftsspieler bist, sondern auch abseits des Rasens bescheiden geblieben bist.

Du hast nie vergessen, woher du kommst, arbeitest unermüdlich daran, dich weiterzuentwickeln, und weißt, welch wichtige Rolle die Fans in der Welt des Fußballs spielen.

Harry Kane – ein außergewöhnlicher Torjäger und ein echtes Vorbild

Harry, deine Werte und deine moralischen Grundsätze machen deiner Familie alle Ehre. Anlässlich dieser denkwürdigen Auszeichnung kommen mir zwei große, leider bereits verstorbene Persönlichkeiten des Fußballs in den Sinn.

Brian Clough, der legendäre Trainer von Nottingham Forest, der mit seiner Mannschaft zweimal hintereinander den Europapokal der Landesmeister gewann, den Vorläufer der heutigen Champions League, hätte über dich gesagt: „Junger Mann, Sie sind eine Ehre für den Fußball.“ Ein größeres Kompliment kann man als Fußballer kaum bekommen.

1:21 Omnisport Kanes emotionale Reaktion auf den Coup!

Du trittst außerdem in die Fußstapfen eines anderen Engländers, der in Deutschland Geschichte geschrieben hat. Nicht nur, weil du wie er den Ballon d’Or gewonnen hast und mit deinen herausragenden Leistungen auf dem Platz an ihn erinnerst, sondern auch wegen deines Charakters, deiner Werte und deiner Haltung abseits des Spielfelds.

Ich spreche natürlich von meinem alten Freund Kevin Keegan, der sich über deinen Erfolg ganz bestimmt riesig gefreut hätte. Kevin hat den Ballon d’Or zweimal gewonnen. Also, Harry: Einen hast du geschafft, einer fehlt noch!

Harry Kane – ein außergewöhnlicher Torjäger und ein echtes Vorbild für den schönsten Sport der Welt.

Tony Woodcock

Gastbeitrag eingeholt von Reinhard Franke