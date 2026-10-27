Kurioser TV-Moment um Lothar Matthäus

Lothar Matthäus fehlt überraschend zu Beginn der TV-Übertragung des Pokalspiels zwischen dem HSV und Eintracht Frankfurt. Moderator Florian König muss daher improvisieren.

Als hätte Loriot Regie geführt! Der legendäre deutsche Humorist, der allein schon mit dem Ausruf „Ach!“ eine Pointe setzen konnte, hätte an der kuriosen Vorberichterstattung bei Sky vor dem DFB-Pokalspiel zwischen dem HSV und Eintracht Frankfurt wohl auch seine Freude gehabt.

Zu Beginn der Übertragung aus dem Hamburger Volksparkstadion fehlte überraschend Experte Lothar Matthäus an der Seite von Moderator Florian König. „Er musste noch mal da hin, wo auch Ballon-d’Or-Gewinner ganz schnell alleine hingehen“, sagte König: „Ich hoffe, er kommt gleich. Noch ist er bei mir nicht angekommen. Wir haben uns gerade schon draußen gesehen. Er ist irgendwo verloren gegangen. Das ist verrückt.“

Lothar Matthäus ist als TV-Experte für Sky im Einsatz Lothar Matthäus ist als TV-Experte für Sky im Einsatz © IMAGO/HMB-Media

Matthäus weilte am Montagabend noch in London und verfolgte die Verleihung des Ballon d’Or an Harry Kane. Doch die Zeit bis zum Start der TV-Übertragung am frühen Dienstagabend war offenbar etwas knapp. Und so versuchte König, in seinen Ausführungen zum anstehenden Spiel noch etwas Zeit zu überbrücken. „Ich gucke ein bisschen rüber, da müsste er kommen, aber noch kommt er nicht.“

Matthäus überrascht: „Ach, ihr seid schon live drauf?

Schließlich erspähte König seinen TV-Kollegen. Als Matthäus hinter der Kamera von der Technik mit einem Mikrofon ausgestattet wurde, ging König zu ihm und sagte: „Lothar, komm wir sind schon live.“ Und Matthäus‘ überraschte Reaktion hätte ebenfalls aus Loriots Feder stammen können: „Ach, ihr seid schon live drauf?“

König verwies auf Moderator Sebastian Hellmann, der den Pokalabend vom Studio in München aus begleitete: „Sebastian vermisst dich.“ Matthäus: „Achso, Sebastian, Grüße nach München!“ Hellmann reagierte im Studio: „Wir haben schon Fotos von dir gezeigt, du mit dem Ballon d’Or 1990 und Kane und und und …“

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Matthäus: „Hört mich der Sebastian?“

Aus Hamburg fiel dann Matthäus Hellmann, den er selbst offensichtlich nicht hören konnte, ins Wort: „Hört mich der Sebastian?“ König bestätigte, Hellmann könne ihn hören und leitete dann über zum Thema Kane und Ballon d’Or.

Matthäus fand trotz des überraschenden Kaltstarts schnell in seine Expertenrolle und analysierte Kanes Ballon-d’Or-Triumph gewohnt fachkundig: „Harry Kane war über das ganze Jahr der beste Spieler. Deswegen war für mich von vornherein klar: Wenn Harry Kane die Wahl nicht gewinnt, wäre etwas falsch gelaufen.“

Natürlich habe dann der Richtige gewonnen, ergänzte der Rekordnationalspieler, der selbst im Weltmeister-Jahr 1990 den Ballon d’Or gewann – damals definiert als Preis für den besten Fußballer Europas: „Es entscheidet, was auf dem Platz los ist und nicht die Follower auf Social Media.“

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