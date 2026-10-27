Harry Kane gewinnt den Ballon d'Or. Im Anschluss gratulieren ihm viele ehemalige und aktuelle Teamkollegen in den sozialen Medien. Sogar die Royals sind unter den Gratulanten.

Harry Kane feierte mit dem Gewinn des Ballon d’Or den größten individuellen Erfolg seiner Karriere. Bei der Auszeichnung am Montag stach der Star des FC Bayern Kylian Mbappé und Lamine Yamal aus und sicherte sich den Titel als Weltfußballer des Jahres.

Im Anschluss an seinen Erfolg erhielt der Engländer unzählige Glückwünsche und lobende Worte. Unter den Gratulanten sind nicht nur die Verantwortlichen des FC Bayern, ehemalige und aktuelle Mitspieler, sondern auch die Royals.

Harry Kane gewann den Ballon d’Or 2026 Harry Kane gewann den Ballon d’Or 2026 © IMAGO/Xinhua

So meldete sich unter anderem sein ehemaliger Weggefährte und Bayern-Legende Thomas Müller bei Instagram. „Hey Haraldo. Diesmal lag es allein an dir und nicht an deinen Mannschaften. Sie haben dir vielleicht geholfen, aber du hast diese Auszeichnung gewonnen, weil du einfach verdammt brillant bist“, stellte Müller in einem Video mit der Caption „King Haraldooo“ und einem Kronen-Emoji klar.

Während er durch die Straßen Vancouvers ging, richtete er noch abschließende Worte an Kane – mit einer besonderen Bitte: „Glückwunsch, wir sehen uns bald auf dem Golfplatz. Und hol ein paar Meisterschaften für meinen FC Bayern München.“ Müller und Kane spielten insgesamt zwei Jahre zusammen beim Deutschen Rekordmeister.

DEINE MEINUNG

Bayern lässt Allianz-Arena gold erstrahlen

Zu Ehren von Kane leuchtete die Allianz-Arena zu später Stunde in goldenen Farben. In weißer Schrift war zusätzlich sein Name an der Fassade zu lesen. Zudem passten die Bayern in den sozialen Medien ihre Bios an. Auf X und Instagram liest man nun „Club of 2026 Ballon d’Or Winner Harry Kane“.

Munich is ✨𝘨𝘰𝘭𝘥𝘦𝘯✨ tonight pic.twitter.com/zihsAkkPUV — FC Bayern München (@FCBayern) October 27, 2026

David Beckham gratulierte seinem Landsmann via Instagram. Die England-Ikone schrieb in mehreren Storys: „Herzlichen Glückwunsch an unseren Kapitän! Was für ein Abend! Ein Traum wird wahr. Niemand hat das mehr verdient.“

Auch die Royals gratulieren Kane

SPORT1 fasst weitere Reaktionen zusammen:

Herbert Hainer (Präsident des FC Bayern): „Das ist ein stolzer Tag für den FC Bayern. Harry Kane kann alles – und er schießt Tore, Tore, Tore. Er steht nun in einer Reihe mit Franz Beckenbauer, Gerd Müller und Karl-Heinz Rummenigge.“

Max Eberl (Sportvorstand des FC Bayern): „Harry Kane ist ein Gewinn für den FC Bayern und für jede Mannschaft dieser Welt. Er übernimmt Verantwortung, auf dem Platz wie in der Kabine, er ist einer, an dem sich alle orientieren, Tag für Tag. Harry verdient jede Auszeichnung dieser Welt. Der FC Bayern ist eine Bühne für Weltklasse.“

Prinz William und Prinzessin Kate: „Herzlichen Glückwunsch an Harry Kane zum Gewinn des Ballon d’Or! Was für eine fantastische Leistung – und absolut verdient. Ein brillanter Kapitän, ein außergewöhnlicher Spieler und jemand, der Fußballfans auf der ganzen Welt so viele unvergessliche Momente beschert hat.“

Auch Prinz William und Prinzessin Kate gratulierten Kane Auch Prinz William und Prinzessin Kate gratulierten Kane © Instagram @princeandprincessofwales

Thomas Tuchel (Trainer Englands): „Herzlichen Glückwunsch, Harry, zu deinem verdienten Ballon d’Or. Mir sind schon längst die Superlative ausgegangen, um deine Leistungen zu beschreiben, aber ich freue mich sehr, dass du nun von der Fußballwelt offiziell gewürdigt wurdest. Dass du als erster Engländer seit 25 Jahren diese große Ehre erlangst, macht es zu etwas ganz Besonderem, und wir können uns glücklich schätzen, dich als unseren Anführer zu haben. Ich weiß, dass du diesen Moment mit deinen Liebsten genießen wirst und dich dann wieder dem widmen wirst, was du am besten kannst – Tore schießen und Fußballspiele gewinnen.“

Franck Ribéry: „Herzlichen Glückwunsch, Harry Kane. Deine Bescheidenheit, deine harte Arbeit und dein Engagement für die Mannschaft haben sich endlich ausgezahlt. Das ist der Beweis dafür, dass Talent in Verbindung mit Entschlossenheit und Teamgeist am Ende immer belohnt wird. Respekt!“

Declan Rice (Nationalmannschaftskollege): „Unglaublich“

AKTUELLE TEAMKOLLEGEN

Manuel Neuer: „Das hast du dir wirklich verdient, Harry Kane … Zeit, nach Hause zu kommen und noch ein paar Tore zu schießen! 😉“

Ismael Saibari: „Herzlichen Glückwunsch, Harry Kane – das hast du dir redlich verdient.“

Jamal Musiala: „Das hast du dir redlich verdient ❤️“

Aleksandar Pavlovic: „Herzlichen Glückwunsch, Harry Kane – das hast du dir redlich verdient.“

Luis Díaz: „Herzlichen Glückwunsch, Harry. Das hast du dir wirklich verdient.“

Tom Bischof: „Herzlichen Glückwunsch, Harry Kane. Was für ein Spieler!“

EHEMALIGE TEAMKOLLEGEN

Raphael Guerreiro: „Beste Nummer 9, manchmal Nummer 6 und heute Nummer 1! Herzlichen Glückwunsch.“

Leroy Sané: „Herzlichen Glückwunsch, Harry Kane! Das hast du dir redlich verdient.“

Leon Goretzka: „Jaaaaaa! Das hast du dir redlich verdient.“

Mathys Tel: „Das hast du dir redlich verdient, Bruder.“

Bryan Zaragoza: „Herzlichen Glückwunsch.“