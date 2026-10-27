DFB-Pokal: Hier läuft heute BVB – Bremen live im Free-TV, Livestream und Ticker

Schon wieder Dortmund gegen Bremen: Nur 18 Tage nach dem turbulenten Duell treffen die beiden Bundesligisten erneut aufeinander und kämpfen um den Einzug ins DFB-Achtelfinale. SPORT1 zeigt Ihnen, wo Sie die Partie live verfolgen können.

Die Rechnung ist noch offen: . Am Dienstag (20.45 Uhr im LIVETICKER) kommt es an gleicher Stelle zum Wiedersehen – und dieses Mal ohne Möglichkeit auf ein Remis: Nur einer der beiden Bundesligisten darf im Anschluss weiter vom träumen.

Für den nächsten Schlagabtausch haben sich beide Mannschaften ordentlich Rückenwind verschafft. Dortmund bezwang in der vorigen Woche den kasachischen Klub Sabah FK in der Champions League mit 2:1 und die Eintracht Frankfurt in der Liga mit 1:0. Auch die Bremer tankten zuletzt Selbstvertrauen: Beim 3:2-Auswärtserfolg gegen Mainz 05 bewiesen die Werderaner am Wochenende Offensivqualitäten – allen voran der 33 Jahre alte Doppeltorschütze Niclas Füllkrug.

Im DFB-Pokal treffen am Dienstagabend Borussia Dortmund und Werder Bremen aufeinander Im DFB-Pokal treffen am Dienstagabend Borussia Dortmund und Werder Bremen aufeinander © IMAGO/Eibner

DFB-Pokal heute live: BVB – Bremen live im TV, Livestream und Ticker

Anpfiff im ausverkauften Signal Iduna Park ist am Dienstag, 27. Oktober, um 20.45 Uhr.

TV: ZDF, Sky

ZDF, Sky Livestream: ZDF-Mediathek, WOW, RTL+, Sky Go

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Das ZDF beginnt mit der Berichterstattung im Free-TV um 20.15 Uhr mit Moderator Sven Voss und Experte Christoph Kramer, später übernimmt Kommentator Gari Paubandt. Die Übertragung bei Sky Sport 2 startet um 20.40 Uhr, es kommentiert Martin Groß.

Werder zuletzt dreimal siegreich

Die Pokalhistorie verspricht Brisanz: In den bisher acht Spielen, in denen Bremen und Dortmund im DFB-Pokal aufeinander trafen, gingen vier Siege an die Werderaner und vier an die Schwarzgelben. Die letzten drei Aufeinandertreffen konnte Werder Bremen für sich entscheiden. „Unser Verein weiß also, wie man Dortmund im Pokal ausschalten kann“, antwortete Trainer Daniel Thioune, als er von einem Journalisten auf diese Statistik angesprochen wurde. „Es ist sicher hilfreich, wenn ich die Jungs daran erinnern werde“, scherzte er.

BVB-Coach Niko Kovac ist sich sicher, dass die Bremer auch dieses Mal mit großem Siegeswillen antreten werden. „Man muss klar konstatieren, dass in Bremen sehr gute Arbeit geleistet wird. Obwohl einige Leistungsträger gegangen sind, haben sie es geschafft, eine gute Einheit auf den Platz zu bringen“, so Kovac über den Konkurrenten.

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