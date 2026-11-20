Die südamerikanische Konföderation stellt sich geschlossen hinter den FIFA-Präsidenten, der die Wiederwahl anstrebt.

Der südamerikanische Fußballverband CONMEBOL hat Gianni Infantino bei der angestrebten Wiederwahl als FIFA-Präsident seine „nachdrückliche Unterstützung“ zugesagt. Der aus zehn Ländern bestehende Block, zu dem auch Argentinien und Brasilien gehören, habe „einstimmig“ seine Rückendeckung für den Funktionär bekräftigt, teilte die CONMEBOL am Freitag aus Barranquilla/Kolumbien mit, wo am Samstag das Finale der Copa Sudamericana stattfindet.

Der Verband erklärte weiter, dass man „die Führungsstärke des derzeitigen FIFA-Präsidenten“ und die „positiven Veränderungen im Fußball“ schätze, die Infantino seit seinem Amtsantritt im Jahr 2016 vorangetrieben habe.

FIFA-Wahl: Zwei Herausforderer für den Präsidenten

Nachdem Infantino 2019 und 2023 als einziger Kandidat angetreten war, hat er dieses Mal zwei Herausforderer: Neben dem 56 Jahre alten Amtsinhaber aus der Schweiz wollen der Franzose Philippe Diallo (63) und der Japaner Kohzo Tashima (68) sich beim FIFA-Kongress am 18. März in Rabat/Marokko zur Wahl stellen. Für einen Sieg sind 106 Stimmen der 211 wahlberechtigten FIFA-Mitgliedern nötig.

Der seit über zehn Jahren im Amt befindliche Infantino gilt trotz heftiger Kritik von zahlreichen Seiten als Favorit. Der französische Verbandsboss Diallo ist der Kandidat der weitgehend in Opposition zu Infantino stehenden Europäischen Fußball-Union (UEFA), Tashima gilt als krasser Außenseiter. Europa verfügt über 55 Stimmen, es folgen Afrika (54), Asien (46), Nord-, Mittelamerika und die Karibik (35), Ozeanien (11) und Südamerika (10).