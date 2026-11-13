Ein Gericht in New York weist einen Antrag zweier FIFA-Tochterfirmen ab. Hintergrund ist die mögliche Strafanzeige der UEFA gegen Gianni Infantino.

Im Machtkampf mit der Europäischen Fußball-Union (UEFA) hat FIFA-Präsident Gianni Infantino vor einem Gericht in New York einen Rückschlag erlitten. Zwei Tochtergesellschaften des Weltverbandes hatten versucht, die Herausgabe von Unterlagen zum gescheiterten WM-Investorendeal zu verhindern. Das Gericht lehnte jedoch ihren Antrag ab, sich in die entsprechenden Verfahren einzuschalten.

„Nichts in den vorliegenden Unterlagen deutet darauf hin, dass die US-amerikanischen FIFA-Gesellschaften oder auch nur die FIFA selbst Parteien des geplanten Strafverfahrens sein werden“, heißt es in Gerichtsunterlagen, die dem SID vorliegen. Die FIFA-Firmen hätten „jedenfalls keine Tatsachen vorgetragen, die darauf hindeuten würden, dass sie in einem Verfahren Angeklagte sein könnten“.

Gianni Infantino muss vor Gericht einen Rückschlag hinnehmen Gianni Infantino muss vor Gericht einen Rückschlag hinnehmen © picture-alliance/Sipa USA/SID/Nexpher Images

Die FIFA betonte in einer Stellungnahme am Freitag, dass weder sie noch eine andere Einrichtung zur Vorlage von Unterlagen verpflichtet worden seien. Die Entscheidung „betraf den Antrag der US-Tochtergesellschaften der FIFA, sich den von der UEFA gegen Thrive und JP Morgan angestrengten Verfahren anzuschließen. Das Gericht hat sich nicht mit der Rechtmäßigkeit des Antrags der UEFA befasst, und es müssen keine Unterlagen vorgelegt werden.“

UEFA bereitet mögliche Strafanzeige gegen Infantino vor

Hintergrund ist die Vorbereitung einer möglichen Strafanzeige in der Schweiz durch die UEFA gegen Infantino und möglicherweise weitere FIFA-Funktionäre wegen krimineller Misswirtschaft. Die Europäer hatten im August die Herausgabe von relevanten Unterlagen unter anderem durch den Weltverband sowie die Investmentgesellschaft Thrive Capital beantragt, die als Hauptinvestor eine wichtige Rolle in Infantinos Plan gespielt hatte. Diese könnten später als Beweismittel verwendet werden.

In dem Antrag kritisierte die UEFA, der Plan sei dazu gedacht gewesen, Infantino und einem kleinen Kreis „eine dauerhafte Beteiligung an den wertvollsten Vermögenswerten der FIFA zu verschaffen und ihnen anderweitig Gewinne daraus zu ermöglichen – zum Nachteil der FIFA, ihrer Mitglieder und anderer Akteure innerhalb der Fußballfamilie“, hieß es.