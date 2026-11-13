Angelo Stiller trennt sich wohl von Star-Berater

Beim VfB Stuttgart gibt es zwei Neuigkeiten zu Angelo Stiller. Neben seiner Verletzung umfasst das auch abseits des Platzes eine Veränderung.

Angelo Stiller sorgt beim VfB Stuttgart mit zwei Neuigkeiten für Aufsehen. Der Mittelfeldspieler hat sich offenbar von seinem Berater Volker Struth getrennt. Zudem verläuft seine Reha nach einer Muskelverletzung im Adduktorenbereich offenbar nicht wie erhofft.

Wie die Bild berichtet, haben Stiller und Struth ihre Zusammenarbeit in beiderseitigem Einvernehmen beendet. Die Agentur Sports 360 hatte den 25-Jährigen rund zwei Jahre lang betreut und unter anderem seine Vertragsverlängerung bei den Schwaben bis 2028 ausgehandelt.

Angelo Stiller spielt seit 2023 für den VfB Stuttgart Angelo Stiller spielt seit 2023 für den VfB Stuttgart © IMAGO/DeFodi Images

Einen neuen Berater hat Stiller bislang nicht. Auch sportlich läuft es für den Stuttgarter nicht nach Plan. Seit rund zwei Wochen fällt er wegen einer Adduktorenverletzung aus. Eine Rückkehr zum kommenden Auswärtsspiel beim FC Schalke 04 am 21. November wird der Meldung zufolge zunehmend unwahrscheinlich.

VfB Stuttgart: Wann kehrt Stiller zurück?

Ebenso auf der Kippe steht demnach Stillers Mitwirken beim Champions-League-Auftritt gegen Inter Mailand . Erst Anfang kommender Woche soll Klarheit darüber herrschen, wann der Nationalspieler wieder auf den Platz zurückkehren kann. Die Verletzung wirkt sich auch auf Stillers Planung während der Länderspielpause aus.

Ursprünglich wollte er die freie Zeit wie einige Mannschaftskollegen für eine Reise nutzen. Auf Anraten der VfB-Verantwortlichen soll er diesen Plan aber verworfen haben, um sich auf seine Genesung zu konzentrieren.

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