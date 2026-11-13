Uli Hoeneß sorgt mit seinen Aussagen über Jamal Musiala für Irritationen beim FC Bayern. Ausgerechnet der Patron verstößt dabei gegen einen seiner eigenen Grundsätze.

Es ist ein Satz, der Uli Hoeneß wunderbar beschreibt – und der seine jüngsten Aussagen über Jamal Musiala umso bemerkenswerter macht. „Ich haue dem Starken zwischen die Hörner und bemühe mich, beim Kranken als Erster am Krankenbett zu sein“, sagte Hoeneß im Dezember 1988.

Fast 38 Jahre später muss sich der Ehrenpräsident des FC Bayern die Frage gefallen lassen, ob er sich noch an seine eigene Maxime hält. In der neuen Folge des Podcasts „Die Bayern-Woche“ ordnet SPORT1-Chefreporter Stefan Kumberger die Aussagen des Bayern-Patrons im BR-Sonntags-Stammtisch ein.

Uli Hoeneß äußerte sich kritisch zu Jamal Musialas Erkrankung Uli Hoeneß äußerte sich kritisch zu Jamal Musialas Erkrankung © IMAGO/Sven Simon

Hoeneß: Zusammenhang zwischen Erkrankung und Gehalt?

„Ich fand die Aussagen ehrlicherweise brutal. Also die fand ich deutlich bemerkenswerter als die über Lennart Karl“, sagt Kumberger. Hoeneß hatte am vergangenen Wochenende infrage gestellt, ob Musiala nach seinen gesundheitlichen Problemen jemals wieder sein altes Leistungsniveau erreichen könne. Zudem brachte er den hoch dotierten Vertrag des Nationalspielers ins Spiel.

Für Kumberger liegt das Problem vor allem darin, dass Hoeneß verschiedene Dinge miteinander vermischt. Musiala laboriert aktuell an einem Muskelfaserriss. Der Bayern-Patron brachte aber auch dessen neurologische Erkrankung zur Sprache und stellte einen Zusammenhang mit dem Gehalt des 23-Jährigen her. „Ich weiß jetzt nicht, ob Jamal Musiala durch Zweifel an seiner Person schneller gesund wird“, sagt Kumberger.

„Hoeneß widerspricht sich selbst“

Bemerkenswert ist auch der Zeitpunkt der Wortmeldung: Am Freitag hatten die Münchner noch voller Freude Musialas Rückkehr ins Mannschaftstraining verkündet. Zwei Tage später äußerte Hoeneß öffentlich seine Zweifel an der sportlichen Zukunft des Hoffnungsträgers. Auch deshalb erinnert Kumberger an das alte Hoeneß-Zitat. „Uli Hoeneß widerspricht sich selbst“, sagt der Reporter. „Und diese eigene Regel hat er in dem Falle nicht eingehalten. Und das ist durchaus irritierend.“

Die Aussagen des langjährigen Managers kamen auch innerhalb des Vereins nicht überall gut an. „Es war jetzt nicht so, dass alle an der Säbener Straße geklatscht haben und gesagt haben: ‚Der Uli hat Recht‘. Sondern da gibt es auch wieder unterschiedliche Stimmen“, berichtet Kumberger. Ein klärendes Gespräch zwischen dem FC Bayern und Musialas Beraterteam hat es nach SPORT1-Informationen bislang nicht gegeben. Auch eine größere Aussprache mit Musiala selbst blieb aus.

DEINE MEINUNG

Welche Folgen bringen Hoeneß‘ Aussagen mit sich?

„Also für ein Erdbeben reicht das Ganze nicht aus“, ordnet Kumberger ein. „Aber es ist schon bemerkenswert, wie Uli Hoeneß sich da geäußert hat.“

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Die Wortmeldung könnte zudem über den Fall Musiala hinaus Folgen haben. Denn auch die Berater anderer Spieler dürften sehr genau registriert haben, wie beim FC Bayern öffentlich über den Vertrag eines verletzten Spielers diskutiert wird. Gerade bei künftigen Vertragsverhandlungen könnten solche Aussagen nachwirken.

Die ganze Diskussion sowie alles zu den anderen aktuellen Brennpunkt-Themen rund um den Rekordmeister hören Sie in der neuen Ausgabe des SPORT1-Podcasts „Die Bayern-Woche“ mit Moderatorin Madeleine Etti und Chefreporter Stefan Kumberger.

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