Lahm unterstützt Deutschlands Amputierten-Fußballer

Der ehemalige DFB-Kapitän zeigte sich in der Vergangenheit schon häufiger als großer Fan des Amputierten-Fußballs.

Philipp Lahm unterstützt die deutsche Amputierten-Fußballnationalmannschaft vor der WM in Mexiko (13. bis 22. November) und sieht im Turnier eine große Chance für die Sichtbarkeit des Sports. Über die Leistungen spricht der Weltmeisterkapitän von 2014 mit Hochachtung.

„Ich habe selbst schon ausprobiert, wie es ist, auf Krücken Fußball zu spielen. Deshalb weiß ich, wie anspruchsvoll dieser Sport ist und habe großen Respekt vor der Athletik, der Technik und den koordinativen Fähigkeiten der Spieler“, sagte Lahm: „Die anstehende WM in Mexiko ist eine große Chance, dem Amputierten-Fußball in Deutschland mehr Aufmerksamkeit zu geben. Mit Brasilien wartet gleich zum Auftakt ein starker Gegner, aber genau solche Spiele machen eine Weltmeisterschaft aus.“

Trotz des schwierigen Auftakts am 14. November gab sich Bundestrainer Klaudiusz Dittrich optimistisch für das Turnier: „Wir haben uns in den letzten Wochen intensiv auf dieses Highlight vorbereitet und wollen nach 2014 endlich wieder den Sprung ins Achtelfinale schaffen.“ Als Topfavorit gilt der Welt- und Europameister Türkei.