Materazzi wirft Zidane Lüge vor

Auch 20 Jahre nach dem legendären WM-Eklat 2006 sorgt Marco Materazzi noch für Gesprächsstoff. Der Italiener erhebt Vorwürfe gegen Zinédine Zidane und berichtet von einem gescheiterten Versöhnungsversuch.

Auch zwei Jahrzehnte nach dem legendären Kopfstoß im WM-Finale 2006 ist die Angelegenheit zwischen Marco Materazzi und Zinédine Zidane offenbar noch nicht vollends ausgestanden. Der ehemalige italienische Nationalspieler wirft seinem damaligen Gegenspieler vor, eine spätere Begegnung falsch dargestellt und eine mögliche Schlichtung verhindert zu haben.

„Ich hatte nie ein Problem damit, mich zu versöhnen“, sagte Materazzi in einem Interview mit der Gazzetta dello Sport und bezog sich auf ein angebliches Treffen mit Zidane im Jahr 2010 vor einem Hotel in Mailand. Dort sei es zu einer Aussprache gekommen. Angeblich aber ohne Erfolg.

So hat es Materazzi jedenfalls geschildert. „Schade nur, dass er anschließend alles abgestritten und behauptet hat, er habe gedacht, ich sei ein Fan gewesen“, sagte der 53-Jährige. Materazzi vermutet, dass Zidane nach seinem spektakulären Abgang im WM-Endspiel nicht mehr zurückrudern wollte.

Marco Materazzi spricht über Zinédine Zidane Marco Materazzi spricht über Zinédine Zidane © IMAGO/LaPresse

Materazzi und Zidane: Der Kopfstoß im WM-Finale 2006

Die entsprechende Szene ereignete sich in der 110. Minute des WM-Endspiels 2006 zwischen Italien und Frankreich in Berlin. Materazzi hatte Zidanes Schwester beleidigt. Der Franzose verlor im letzten Spiel seiner Karriere die Nerven und rammte seinem Gegenspieler den Kopf gegen die Brust. Schiedsrichter Horacio Elizondo zeigte Zidane daraufhin die Rote Karte.

Italien setzte sich im anschließenden Elfmeterschießen mit 5:3 durch und sicherte sich den Weltmeistertitel. Materazzi sieht die damalige Auseinandersetzung bis heute differenziert: „Es war weder meine erste Provokation noch sein erster Kopfstoß. Und das wurde immer viel zu wenig hervorgehoben.“ Trotz der anhaltenden Differenzen fand Materazzi aber auch lobende Worte für Zidane.

Auf die Frage, was ihm an Zidanes Arbeit als Trainer gefalle, antwortete er knapp: „Alles.“ Der heutige Coach der französischen Nationalmannschaft verstehe große Spieler, könne mit Stars umgehen und eine Verbindung zu ihnen aufbauen. „Das ist entscheidend, um zu gewinnen“, betonte Materazzi.

Am Donnerstag musste Zidane mit der Équipe Tricolore in Italien allerdings seine erste Niederlage als Nationalcoach hinnehmen. Sein Team verlor in Mailand mit 1:3.