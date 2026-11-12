Arsène Wenger bekommt prominente Unterstützung. Emmanuel Macron will seinen Landsmann von einer Kandidatur gegen Gianni Infantino im Kampf um das Amt des Fifa-Präsidenten überzeugen.

Der frühere Erfolgstrainer Arsène Wenger kann im Fall einer Kandidatur gegen Gianni Infantino im Kampf um das Amt des Fifa-Präsidenten offenbar auf prominente Unterstützung bauen.

Wie der britische Telegraph berichtet, hat Emmanuel Macron seine Hilfe angeboten. Demnach wolle der französische Präsident bei anderen Staatsoberhäuptern für seinen Landsmann werben und habe Wenger kontaktiert, um ihn von einer Kandidatur zu überzeugen.

Emmanuel Macron (l.) will Arsène Wenger (r.) von einer Kandidatur überzeugen Emmanuel Macron (l.) will Arsène Wenger (r.) von einer Kandidatur überzeugen © IMAGO/ABACAPRESS

Wenger erwägt gegen Infantino anzutreten

Mehreren Medienberichten zufolge erwägt der heutige Direktor für globale Fußballentwicklung im Weltverband, als Gegner des Schweizers bei der Wahl im März 2027 anzutreten. Am 18. November endet die Nominierungsfrist. Vor allem die Europäische Fußball-Union (UEFA) hofft darauf, eine Alternative zu Infantino ins Rennen schicken zu können.

Wenger, der den FC Arsenal 22 Jahre lang erfolgreich trainiert hatte, hatte sich von Infantinos gescheiterter Investorenidee distanziert, er sah sich gar zu einer öffentlichen „Klarstellung“ genötigt. „Ich war an diesem Plan nicht beteiligt und habe erst aus der Presse von diesem Vorhaben erfahren“, sagte er. „Die Entscheidung, das Projekt zurückzuziehen, war absolut notwendig und unumstritten.“

Infantino massiv in der Kritik

Infantino war infolge seines Investorenplans massiv in die Kritik geraten, immer mehr Verbände sichern ihm aber wieder Unterstützung zu. Bislang kündigten einzig der Schweizer Ex-Profi Ramon Vega und das japanische Council-Mitglied Kozo Tashima eine Kandidatur an. Um es auf den Wahlzettel zu schaffen, benötigen sie die Unterstützung von mindestens fünf Verbänden.

Die UEFA, die zudem Reformen im Weltverband anstrebt, will Infantino bei der Wahl in Rabat/Marokko stürzen. Afrika und Südamerika stehen auf Infantinos Seite, dies gilt zu großen Teilen auch für Asien und Ozeanien. Es erscheint sicher, dass die UEFA und CONCACAF nicht alle ihre Mitglieder hinter sich vereinen können, zumal sich die Karibik als CONCACAF-Mitglied hinter Infantino stellte. Die Europäer haben bisher einzig ihre Kriterien für eine mögliche Alternative benannt.