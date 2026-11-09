Weltmeister, spanischer Meister und Europas größtes Fußballtalent: Pau Cubarsí krönt ein herausragendes Jahr mit dem Golden Boy Award.

Der spanische Innenverteidiger Pau Cubarsí vom FC Barcelona ist mit dem Golden Boy Award als Europas größtes Fußballtalent ausgezeichnet worden.

Der 19-Jährige krönte damit ein erfolgreiches Jahr. Er wurde Weltmeister, spanischer Meister und ist einer der wertvollsten Innenverteidiger der Welt. Cubarsí folgt auf Désiré Doué, der die Auszeichnung 2025 gewann.

Der Golden Boy Award wurde 2003 ins Leben gerufen und ging zuvor bereits viermal an einen Spieler des FC Barcelona: Lionel Messi (2005), Pedri (2021), Gavi (2022) und Lamine Yamal (2024) lagen vorne. Cubarsí ist nach Matthijs de Ligt der zweite Innenverteidiger, der diese Auszeichnung gewinnen konnte.

Auch deutsche Talente schafften es in diesem Jahr in die Top 25. Lennart Karl, Said El Mala und Finn Jeltsch gehörten zu den nominierten Spielern. Jamal Musiala schaffte es in seiner bisherigen Karriere sogar zweimal aufs Podium: 2021 belegte er den dritten Platz, 2023 wurde er Zweiter. Der bislang einzige deutsche Gewinner des Golden Boy Awards ist Mario Götze. Er erhielt die Auszeichnung 2011, als er bei Borussia Dortmund unter Vertrag stand.