Effe ist von Bayern enttäuscht - und erwartet ein Sorry

Stefan Effenberg sorgt mit einem ungewöhnlichen Auftritt für Aufsehen. Im SPORT1 Doppelpass wird der ehemalige Nationalspieler auf seine Gesichtsbehaarung angesprochen - und reagiert gewohnt trocken.

Stefan Effenberg ist für seine klare Kante bekannt – neuerdings zeigt er auch in Sachen Gesichtsbehaarung Mut zur Veränderung. Mit einer auffälligen Bart-Variante, bei der vor allem unterhalb des Kinns deutlich mehr Haare stehen bleiben, sorgt der frühere Bayern-Profi für Gesprächsstoff.

Im SPORT1 Doppelpass wurde der neue Look schließlich gar zum Thema. Moderatorin Katharina Kleinfeldt griff eine Frage aus dem Publikum auf: „Es gab ein Thema, was die Fans draußen interessiert hat. Das war die Frage, ob wir Stefan Effenbergs Bart in Zukunft häufiger sehen? Die Leute feiern es total.“

Stefan Effenberg überrascht beim Doppelpass mit einem neuen Bart Stefan Effenberg überrascht beim Doppelpass mit einem neuen Bart © SPORT1 Doppelpass

Effenberg reagiert mit gewohnt trockenem Humor: „Das ist nächste Woche die Frage der Woche. Was die alles so interessiert.“

Bleibt der neue Look?

Doch so leicht kam der 58-Jährige nicht davon. Während Kleinfeldt betonte, dass die Veränderung „positiv aufgefallen“ sei, hakte Moderator Jochen Stutzky nach: „Es ist aber noch keine Antwort.“ Effenberg entgegnete knapp: „Ja, kein Problem.“

Ob der neue Bart damit zum Dauerbrenner wird? Das wird sich erst noch zeigen. Gesprächsstoff liefert er jedenfalls schon jetzt.