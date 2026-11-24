Im SPORT1-Podcast DEEP DIVE spricht Kevin Volland über die Entwicklung des Trainers Julian Nagelsmann. Außerdem erzählt er, wie sich der Umgang mit Personen in der Öffentlichkeit verändert hat.

Von 1860 München bis in die Champions League und wieder zurück: Kevin Volland hat in seiner Karriere so einiges erlebt. In seinem ersten großen Exklusiv-Interview nach dem Karriereende blickt der ehemalige Nationalstürmer im SPORT1-Podcast DEEP DIVE auf besondere Stationen und Weggefährten seiner Laufbahn zurück – darunter Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Bei der TSG 1899 Hoffenheim spielte Volland in der Saison 2015/16 unter Nagelsmann. Unter seiner Führung fand Volland im Frühjahr 2016 wieder zu alter Stärke zurück. Gemeinsam sicherten sie den Klassenerhalt. Nagelsmann sei „schon immer ein absolut bodenständiger, netter, Trainer“ gewesen, blickt Volland bei SPORT1 zurück: „Fachlich top“.

Nagelsmann (li.) übergibt Kevin Volland einen Zettel (2016) Nagelsmann (li.) übergibt Kevin Volland einen Zettel (2016) © IMAGO/Sven Simon

Kevin Volland berichtet: So war der junge Julian Nagelsmann

Das Alter von Nagelsmann sei natürlich eine Besonderheit gewesen. Zu Beginn sei der ehemalige Bundestrainer „auch noch ein bisschen jugendlicher“ gewesen, erklärt Volland. Als junger Trainer habe er einen guten Umgang mit der Mannschaft gehabt. Dabei sei es hilfreich gewesen, dass er die Jugend- und Kabinensprache beherrschte. Nagelsmann war 28 Jahre jung, als er im Februar 2016 den Cheftrainer-Posten in Hoffenheim übernahm.

Trotz des guten Zugangs zur Mannschaft müsse sich ein junger Trainer dann aber weiterentwickeln, weiß Volland: „Du kannst nicht immer der locker-flockige, flapsige Trainer sein. Das geht schon mal, aber ich glaube, du brauchst schon auch die gewisse Autorität der Mannschaft gegenüber.“

Diese Autorität habe Nagelsmann im Laufe seiner Karriere entwickelt. „Wenn du ein paar Jahre später dann gesehen hast, ist er schon nicht mehr der jugendliche Trainer, der er mal war. Das geht auch gar nicht. Er wird ja auch älter und da brauchst du dann erstens den Drive, den Ehrgeiz und alles, was dazugehört“, erklärt Volland.

DEINE MEINUNG

Der Stürmer spielte selbst nur ein halbes Jahr unter dem ehemaligen Bundestrainer, bevor er zu Bayer 04 Leverkusen wechselte. Danach haben sich die Wege nicht mehr gekreuzt. So kann Volland auch das WM-Aus 2026 und den Umgang mit seinem ehemaligen Trainer nur aus der Ferne bewerten.

Volland über Kritik an Nagelsmann: „Dann wirst du halt zerfetzt“

Für die öffentliche Kritik an Nagelsmann während der WM fand Volland aber deutliche Worte: „Wenn du mal einen Fehler machst, vor allem dann auf der Ebene, wirst du halt zerfetzt.“

Dieser Umgang beschränke sich nicht auf Nagelsmann, sondern betreffe alle Personen des öffentlichen Lebens. Und dabei gebe es keine Grauzonen, meint Volland. Es gebe „nur noch Schwarz oder Weiß. Schießt du ein Tor, bist du der Geilste, schießt du kein Tor, bist du der Schlechteste.“

Im Podcast betonte Volland außerdem, dass der unfaire Umgang mit Personen in der Öffentlichkeit in den Sozialen Medien noch deutlich schlimmer sei. Dort gebe es „diese anonymen Profile, die da alles reindonnern, was sie wollen.“

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Volland vermisst die frühere Wertschätzung

Besonders die Doppelmoral macht dem ehemaligen Bundesligaprofi zu schaffen: „Jeder liest es, jeder bildet sich dann eine Meinung auf so eine Kacke, und wenn er oder sie dann aber vor dir steht, dann schauen sie so hoch und sagen: ‚Kann ich bitte ein Foto machen oder ein Autogramm haben – und es war nicht so gemeint.'“

Dabei stellt er eine Veränderung fest. Früher „war das schon noch alles cooler“, erklärt er: „Da bist du auch mal in den VIP-Bereich reingekommen, dann kamen die Leute her und haben gesagt: ‚Boah, was du für die Mannschaft ackerst und wie viel du arbeitest.'“

Ein solches Gefühl der Wertschätzung habe er später nur noch bei Union Berlin gespürt. Dort spielte er von 2023 bis 2025. Sonst „musstest du schon immer ein Tor schießen“, um gelobt zu werden, stellt Volland fest.

Insgesamt spielte er von 2012/13 bis zum Ende der Saison 2015/16 für die TSG 1899 Hoffenheim. Im Juli 2026 beendete er seine 16-jährige Profikarriere bei 1860 München.