Die UEFA sucht im FIFA-Machtkampf weiter nach einem Gegenkandidaten. Hans-Joachim Watzke hat offenbar einen Favoriten.

DFB-Vizepräsident Hans-Joachim Watzke sieht in Arsène Wenger einen geeigneten Herausforderer für FIFA-Chef Gianni Infantino. Der Franzose, der Medienberichten zufolge zeitnah über eine Kandidatur bei der Wahl im März 2027 entscheiden will, wäre „top“, betonte Watzke bei RTL/Sky Sport: Wenger (77) sei „total seriös“ und „total glaubwürdig, weil er ein Fußballer ist. Auch ein Mann, der wirklich den Fußball gelebt hat und für den der Fußball an erster Stelle steht und nicht irgendwelche anderen Dinge.“

Dass Wenger seit 2019 beim Weltverband als Direktor für globale Fußballentwicklung arbeitet, sieht Watzke nicht als Problem. Der Vizepräsident der Europäischen Fußball-Union (UEFA) wies darauf hin, dass Wenger sich von Infantinos gescheiterter WM-Investorenidee distanziert habe: „Das erfordert schon eine gewisse Zivilcourage.“

Watzke sitzt im Exekutivkomitee der UEFA Watzke sitzt im Exekutivkomitee der UEFA © AFP/SID/JOHN MACDOUGALL

Die UEFA will Infantino stürzen, am Mittwoch endet die Frist zur Nominierung von Kandidaten. Man habe sich noch nicht final mit der Entscheidung über eine Alternative zu Infantino befasst. „Das wird die nächsten Tage anstehen“, sagte Watzke, der UEFA-Chef Aleksander Ceferin in der Verantwortung sieht: „Bei dem ist es auch am besten aufgehoben. Ich denke mal, dass er mich die nächsten Tage auch mal kontaktieren wird, wenn wir dann einen veritablen Kandidaten haben – was ich mir sehr wünschen würde. Denn so kann es ja nicht weitergehen.“

Infantino-Nachfolge: Bisher nur zwei Kandidaten

Infantino war im Sommer massiv in die Kritik geraten, immer mehr Verbände sichern ihm aber wieder Unterstützung zu. Bislang kündigten einzig der Schweizer Ex-Profi Ramon Vega und der Japaner Kozo Tashima eine Kandidatur an. Um es auf den Wahlzettel zu schaffen, benötigen sie die Unterstützung von mindestens fünf Verbänden.

Watzke schloss nicht aus, dass die UEFA Tashima unterstützen könnte. „Alles im Leben ist eine Frage der Alternative“, sagte er mit Blick auf Tashima, der Mitglied im FIFA-Council ist: „Und wir sollten uns idealerweise alle, die der Meinung sind, dass sich bei der FIFA etwas ändern müsste, dann auf die beste Möglichkeit einigen.“