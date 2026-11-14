Klopp und die Nationalmannschaft bleiben ein TV-Renner - auch wenn die Quote etwas schwächer ist als zuletzt.

Der Pflichtsieg der deutschen Nationalmannschaft in der Nations League gegen Serbien war für RTL erneut ein Quotenbringer. In der Spitze sahen am Freitagabend 8,25 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer das souveräne 3:1 im Belgrader Dauerregen.

Die Quote beim fünften Spiel unter Bundestrainer Jürgen Klopp war leicht schwächer als beim Privatsender zuvor gegen die Niederlande (10,63) und Griechenland (10,13), aber der Gegner war auch weniger attraktiv.

Im Schnitt schalteten am Freitag 7,37 Millionen Fans ein, der Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe lag bei 44,5 Prozent. Das „Endspiel“ um den Viertelfinal-Einzug gegen die Niederlande am Montag (20.45 Uhr) in Berlin wird von der ARD übertragen.

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