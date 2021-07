3. Liga: Andreas Rettig will Änderung der Strukturen

Besonders die Zweitliga-Absteiger sieht Rettig in großer Gefahr. "Wenn man es schafft, in die 2. Bundesliga aufzusteigen, verachtfacht sich mit einem Schlag der Etat allein aufgrund der TV-Einnahmen. Auf der anderen Seite fallen die Absteiger aus der 2. Bundesliga in dieses Loch. Statt acht Millionen TV-Geld bekommen sie plötzlich nur noch eine Million. Ihre Kosten bleiben aber annähernd gleich", sagte der 58-Jährige und ergänzte: "Das kann ein Verein vielleicht ein Jahr kompensieren, zwei oder drei Jahre lang aber nicht."