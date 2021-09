3. Liga: Türkgücü trennt sich von Petr Ruman - Peter Hyballa neuer Trainer

„Türkgücü München ist ein Klub, der sich im Aufbau befindet und in dem eine sehr große Perspektive steckt. Mein Ziel ist es, jeden Spieler in dieser wirklich interessanten Mannschaft weiterzuentwickeln und besser zu machen. Es gilt aus den vielen guten Einzelspielern eine Mannschaft zu formen, die in dieser ausgeglichenen, anspruchsvollen 3. Liga oben mitspielen kann“, sagte Hyballa zu seiner neuen Aufgabe.