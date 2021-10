1. FC Kaiserslautern: Felix Götze als Leistungsträger und Publikumsliebling

Felix Götze kam in der Winterpause der vergangenen Saison per Leihe vom FC Augsburg an den Betzenberg. In der Folgezeit entwickelte er sich nach kurzen, verletzungsbedingten Anlaufschwierigkeiten zu einem Leistungsträger und Garanten für den Klassenerhalt. Kein Wunder also, dass die Verantwortlichen in der Sommerpause alles daran setzten, Götze erneut für eine Spielzeit auszuleihen. Dies gelang dann auch.