3. Liga: 1. FC Kaiserslautern – FC Würzburger Kickers, 0:2 (0:2)

David Kopacz bediente Tobias Kraulich, der in der 23. Spielminute zum 1:0 einschoss. Marvin Pourié war nach Vorlage von Kopacz dafür verantwortlich, dass Würzburg zum zweiten Mal im Match jubelte (26.). Bis zur Halbzeit änderte sich am Stand nichts mehr und so ging es nach dem Pausenpfiff in den Kabinentrakt. Letztendlich hatten die FC Würzburger Kickers Spielentscheidendes bereits in der ersten Hälfte vollbracht, als sie die Führung mit in die Kabine nahmen – ein Vorsprung, der auch noch nach Ablauf der vollen Spielzeit Bestand hatte.