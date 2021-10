3. Liga: 1. FC Kaiserslautern mit Kantersieg - Viktoria Berlin verpasst Tabellenspitze

Tobias Gunte (60.) brachte die Berliner in München in Führung. Sascha Mölders (77.) glich für die Löwen aus. Wiesbaden führte durch ein Tor von Gustaf Nilsson (26.), doch Kai Klefisch (63.) rettete den Kölnern einen Punkt, die nach Gelb-Rot für Moritz Fritz (67.) in Unterzahl spielten.