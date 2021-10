3. Liga: 1. FC Magdeburg – Türkgücü München, 0:0 (0:0)

Mit 20 Zählern führt Magdeburg das Klassement der 3. Liga souverän an. An der Abwehr des Gastgebers ist so gut wie kein Vorbeikommen. Erst elf Gegentreffer musste der 1. FC Magdeburg bislang hinnehmen. Sechs Siege, zwei Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Magdeburg bei. Mit sieben von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat der 1. FC Magdeburg noch Luft nach oben.