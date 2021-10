3. Liga: Magdeburg stürmt zurück an die Spitze

Der 1. FC Magdeburg hat rechtzeitig wieder in die Spur gefunden und steht auch nach dem 11. Spieltag an der Spitze der 3. Fußball-Liga. Der frühere Europapokalsieger gewann am Montagabend gegen Türkgücü München eindrucksvoll mit 4:0 (1:0) und liegt mit 22 Punkten wieder vor der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund (20). Auf Rang drei folgt Waldhof Mannheim (19).