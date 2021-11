3. Liga: FC Würzburger Kickers – SV Meppen, 1:3 (1:1)

Kurz darauf bereitete David Kopacz das 1:0 der Kickers durch Tobias Kraulich vor (25.). Markus Ballmert fand Morgan Fassbender und eben dieser hatte in der 35. Minute den Ausgleich parat. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Luka Tankulic versenkte die Kugel zum 2:1 (63.). Mit dem 3:1 sicherte Fassbender dem SV Meppen nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (86.). Die 1:3-Heimniederlage von Würzburg war Realität, als der Referee die Partie letztendlich abpfiff.