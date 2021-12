3. Liga: 1860 München gelingt Befreiungsschlag gegen Borussia Dortmund II

In der zweiten Halbzeit sorgte dann Lukas Petkov in der 57. Minute mit einem Traumtor in Arjen Robben-Manier für das schönste Tor des Tages, ehe Bouhaddouz per Elfmeter zum 2:2-Endstand (67.) traf. Am Ende ein Punkt, der beiden Mannschaften wenig hilft, Verl ist nun auf Platz 17 mit nur einem Punkt Vorsprung vor dem Tabellen-18. Duisburg.