3. Liga: Borussia Dortmund II – Sport-Club Freiburg II, 1:1 (1:0)

Gleich zu Spielbeginn sorgte Steffen Tigges mit seinem Treffer nach Vorarbeit von Christian Viet für eine frühe Führung von Dortmund II (5.). Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern. Enzo Leopold schoss für Freiburg II in der 54. Minute das erste Tor. Lennard Maloney erwies Borussia Dortmund II in der Nachspielzeit einen Bärendienst, als er mit der Roten Karte vom Platz musste (91.). Letzten Endes wurde in der Begegnung des Gastgebers mit dem Sport-Club Freiburg II kein Sieger gefunden.