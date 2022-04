Baris Atik schreibt Geschichte! Magdeburg-Stürmer stellt neuen Scorer-Rekord in 3. Liga auf

„Die Tabellenposition haben wir uns hart erarbeitet. Was uns so stark macht, ist unser Zusammenhalt, dass wir als Mannschaft funktionieren - auf und neben dem Platz“, so Atik auf dfb.de „Daran hat unser Cheftrainer Christian Titz mit seinem Team einen sehr großen Anteil. Jeder ist gierig nach Siegen, für alle steht der Erfolg der Mannschaft an oberster Stelle.“