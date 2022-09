3. Liga: FSV Zwickau – FC Viktoria Köln, 0:0 (0:0)

Nach den ersten 45 Minuten ging es für den FSV Zwickau und den FC Viktoria Köln ohne Torerfolg in die Kabinen. Olaf Janßen setzte auf neues Personal und brachte per Doppelwechsel David Philipp und Marcel Risse auf den Platz (63.). Am Ende sicherte sich Zwickau mit diesem 0:0 einen Zähler.