3. Liga: MSV Duisburg – SG Dynamo Dresden, 0:1 (0:0)

Nach den ersten 45 Minuten ging es für Duisburg und SG Dynamo Dresden ohne Torerfolg in die Kabinen. In der 61. Minute stellte Markus Anfang um und schickte in einem Doppelwechsel Patrick Weihrauch und Kyrylo Melichenko für Ahmet Arslan und Michael Akoto auf den Rasen. Dynamo Dresden ging durch einen Elfmeter von Stefan Kutschke in Führung (72.). Torsten Ziegner wollte den MSV Duisburg zu einem Ruck bewegen und so sollten Kolja Pusch und Phillip König eingewechselt für Marvin Bakalorz und Niklas Kölle neue Impulse setzen (77.). Am Ende punktete Dresden dreifach beim Gastgeber.