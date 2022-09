3. Liga: SpVgg Oberfranken Bayreuth – 1. FC Saarbrücken, 0:6 (0:3)

Für das 1:0 und 2:0 war Sebastian Jacob verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (21./35.). Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Boné Uaferro den Vorsprung des 1. FC Saarbrücken auf 3:0 (44.). Das überzeugende Auftreten der Gäste fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung. Das Team von Uwe Koschinat konnte mit dem ersten Durchgang sehr zufrieden sein. Trotzdem gab es Veränderungen bei Saarbrücken. Tobias Schwede ersetzte Pius Krätschmer, der nun schon vorzeitig Feierabend machte. Marvin Cuni überwand den gegnerischen Schlussmann zum 4:0 für den 1. FC Saarbrücken (51.). In der 56. Minute stellte Thomas Kleine um und schickte in einem Doppelwechsel Moritz Heinrich und Jann George für Tobias Stockinger und Markus Ziereis auf den Rasen. Den Vorsprung von Saarbrücken ließ Jacob in der 59. Minute anwachsen. Mit Sebastian Jacob und Richard Neudecker nahm Uwe Koschinat in der 69. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Kasim Rabihic und Dave Gnaase. Thomas Kleine wollte Bayreuth zu einem Ruck bewegen und so sollten Eroll Zejnullahu und Martin Thomann eingewechselt für Nicolas Andermatt und Alexander Nollenberger neue Impulse setzen (77.). Julius Biada stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 6:0 für den 1. FC Saarbrücken her (87.). Mit dem Spielende fuhr der 1. FC Saarbrücken einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für SpVgg Oberfranken Bayreuth klar, dass gegen Saarbrücken heute kein Kraut gewachsen war.