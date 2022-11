3. Liga: FC Ingolstadt 04 – Hallescher FC (Dienstag, 19:00 Uhr)

Ob das Spiel so eindeutig endet, wie die Tabelle vermuten lässt? Halle schafft es mit 13 Zählern derzeit nur auf Platz 16, während der FCI zwölf Punkte mehr vorweist und damit den vierten Rang einnimmt. Wenn Hallescher FC und Ingolstadt ihrem Ruf gerecht werden, wird der Schiedsrichter die ein oder andere Karte zücken müssen. Mit sieben Siegen war der FC Ingolstadt 04 genauso häufig erfolgreich, wie Halle in dieser Spielzeit verlor. Damit dürfte auch klar sein, wer in dieser Partie den Ton angeben will.