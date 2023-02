3. Liga: Sport-Club Freiburg II – SpVgg Oberfranken Bayreuth, 2:0 (1:0)

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag das Team von Trainer Thomas Stamm bereits in Front. Philip Fahrner markierte in der vierten Minute die Führung. Bayreuth war gewillt auszugleichen. Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus. Gleich drei Wechsel nahmen die Gäste in der 62. Minute vor. Markus Ziereis, Jann George und Tobias Stockinger verließen das Feld für Agyemang Diawusie, Christoph Fenninger und Luke Hemmerich. In der 75. Minute änderte Thomas Stamm das Personal und brachte Patrick Lienhard und Lars Kehl mit einem Doppelwechsel für Oscar Wiklöf und Maximilian Breunig auf den Platz. Thomas Kleine wollte SpVgg Oberfranken Bayreuth zu einem Ruck bewegen und so sollten Alexander Groiß und Daniel Steininger eingewechselt für Tim Latteier und Moritz Heinrich neue Impulse setzen (76.). Wenig später verwandelte Vincent Vermeij einen Elfmeter zum 2:0 zugunsten von Freiburg II (90.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug der Sport-Club Freiburg II Bayreuth 2:0.