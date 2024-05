3. Liga: Ingolstadt entlässt Köllner - Novum im deutschen Profifußball

Novum im deutschen Profifußball! Nach der Entlassung von Chefcoach Michael Köllner übernimmt U19-Trainerin Sabrina Wittmann bis zum Saisonende. Erstmals übernimmt eine Trainerin in einer der ersten drei Ligen bei den Herren.

Trainer-Aus nach „Achterbahnfahrt“

Sportdirektor Ivo Grlic erklärte: "Als Vierter der Hinrunde war es unser Plan, bis zum Saisonende zumindest oben mitzumischen. Doch seit dem Start in das Jahr 2024 glichen unsere unstetigen Leistungen vielmehr einer Achterbahnfahrt, was auch der aktuell 15. Rang in der Rückrundentabelle belegt. Aufgrund der sportlichen Stagnation haben wir nun gehandelt."