3. Liga: Sport-Club Freiburg II – FSV Zwickau, 4:0 (4:0)

Mika Baur trug sich in der 15. Spielminute in die Torschützenliste ein. Julian Stark schoss die Kugel zum 2:0 für den Sport-Club Freiburg II über die Linie (20.). Kurz vor dem Seitenwechsel legte Lars Kehl das 3:0 nach (41.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff (45.) baute Vincent Vermeij die Führung des Sport-Club aus. Die Überlegenheit der Heimmannschaft spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider. Mit einem Doppelwechsel in der Halbzeitpause holte Ronny Thielemann Jan Löhmannsröben und Mike Könnecke vom Feld und brachte Nicolas Carrera und Noel Eichinger ins Spiel. Mit Baur und Kehl nahm Thomas Stamm in der 67. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Julian Guttau und Davino Knappe. Bis zum Schlusspfiff durch Referee Hildenbrand (Wertheim) betrieb der FSV Zwickau nach einem desolaten ersten Spielabschnitt in Halbzeit zwei Schadensbegrenzung und verhinderte eine noch höhere Pleite. Am Ende hieß es 4:0 zugunsten von Freiburg II.