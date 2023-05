3. Liga: FSV Zwickau – SG Dynamo Dresden (Samstag, 14:00 Uhr)

Dynamo Dresden trifft am Samstag (14:00 Uhr) auf den FSV Zwickau. Zwickau gewann das letzte Spiel und hat nun 28 Punkte auf dem Konto. Dresden strich am Samstag drei Zähler gegen die SV Wehen Wiesbaden ein (3:1). Tore waren zwischen beiden Mannschaften im Hinspiel Mangelware (0:0), nun hoffen die Fans auf „Offensivkost“.

Im Sturm des FSV Zwickau stimmt es ganz und gar nicht: 35 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Sieben Siege und sieben Remis stehen 19 Pleiten in der Bilanz des Schlusslichts gegenüber. Die letzten Auftritte waren mager. Aus den vergangenen fünf Spielen holte der Gastgeber lediglich einmal die Optimalausbeute.

Mit Blick auf die Anfälligkeit seiner Hintermannschaft dürfte Zwickau mit Bauchschmerzen in die Partie gegen Dynamo Dresden gehen. In der Fremde ruft Dresden die eigenen Qualitäten bislang souverän ab. Gelingt dies auch beim Gastspiel beim FSV Zwickau? Ob das Spiel so eindeutig endet, wie die Tabelle vermuten lässt? Zwickau schafft es mit 28 Zählern derzeit nur auf Platz 20, während SG Dynamo Dresden 32 Punkte mehr vorweist und damit den vierten Rang einnimmt. Der FSV Zwickau trifft auf einen hartgesottenen Gegner. Dynamo Dresden ging zur Sache und kassierte bereits 97 Gelbe Karten. Ist Zwickau für den Schlagabtausch gewappnet?