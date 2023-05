3. Liga: VfB Oldenburg – FSV Zwickau, 1:2 (1:0)

Kaum hatte die Partie begonnen, brachte Rafael Brand VfB Oldenburg vor 7.500 Zuschauern mit 1:0 in Führung. Bis zum Halbzeitpfiff blieb der knappe Vorsprung des Teams von Coach Fuat Kilic bestehen. Eine starke Leistung zeigte Dominic Baumann, der sich mit einem Doppelpack für den FSV Zwickau beim Trainer empfahl (46./93.). Mit einem Wechsel – Nils Butzen kam für Leonhard von Schroetter – startete die Elf von Coach Ronny Thielemann in Durchgang zwei. Gleich drei Wechsel nahm Oldenburg in der 55. Minute vor. Linus Schäfer, Marcel Appiah und Nico Knystock verließen das Feld für Max Wegner, Leon Deichmann und Orhan Ademi. In der 69. Minute stellte Ronny Thielemann um und schickte in einem Doppelwechsel Nicolas Carrera und Yannic Voigt für Can Coskun und Noel Eichinger auf den Rasen. Die 86. Spielminute war schließlich der Wendepunkt der Begegnung. Marc Stendera von VfB Oldenburg flog mit Gelb-Rot vorzeitig vom Platz. Letztlich nahm Zwickau gegen den direkten Abstiegskonkurrenten wichtige Punkte mit und trug einen Sieg davon.